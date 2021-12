Come funziona AmazonSmile, il programma di Amazon che ha permesso di finanziare anche i gruppi No vax (Di domenica 12 dicembre 2021) Un documento lungo più di 1.700 pagine. Tutte scritte in minuscolo, tutte impossibili da analizzare con strumenti di ricerca informatica. In questo faldone c’erano i nomi di oltre 300 mila organizzazioni non profit, organizzazioni che solo nel 2020 hanno ricevuto in totale oltre 60 milioni di dollari da Amazon. Dal 2013 è attivo il progetto AmazonSmile, un’opzione che permette a tutti gli utenti di destinare lo 0,5 per cento delle loro spese sulla piattaforma a un’associazione di beneficenza. In Italia non è ancora presente. La procedura è la stessa del nostro 5 per mille: si accetta di partecipare al programma e poi si sceglie un’associazione all’interno di una lista a cui destinare il progetto. La lista è molto vasta e i giornalisti del Washington Post, giornale posseduto proprio da Jeff Bezos, hanno scoperto che in ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Un documento lungo più di 1.700 pagine. Tutte scritte in minuscolo, tutte impossibili da analizzare con strumenti di ricerca informatica. In questo faldone c’erano i nomi di oltre 300 mila organizzazioni non profit, organizzazioni che solo nel 2020 hanno ricevuto in totale oltre 60 milioni di dollari da. Dal 2013 è attivo il progetto, un’opzione che permette a tutti gli utenti di destinare lo 0,5 per cento delle loro spese sulla piattaforma a un’associazione di beneficenza. In Italia non è ancora presente. La procedura è la stessa del nostro 5 per mille: si accetta di partecipare ale poi si sceglie un’associazione all’interno di una lista a cui destinare il progetto. La lista è molto vasta e i giornalisti del Washington Post, giornale posseduto proprio da Jeff Bezos, hanno scoperto che in ...

Advertising

lucianonobili : Se davvero il piano di @gualtierieurope - per affrontare il dramma #Atac - prevede l’alleanza sull’asse Roma/Milan… - FBiasin : C’è chi mette in discussione #Chiesa. “La #Juve di #Allegri funziona meglio senza #Chiesa”. Pensare che una squa… - mirkoriani : @lucabattanta Sai come funziona un bilancio di una regione. Ci sono poste che non possono essere spostati. Magari c… - mythighs7 : @moonwkoo Funziona se come cuffie uso un trapano? - Capobianco2005C : @Miti_Vigliero Non dimentichiamo che più si anticipa l'ipotetica data di presenza del virus in Italia più ci si dov… -