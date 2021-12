Blue Origin ha portato nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci riesce (Di sabato 11 dicembre 2021) Blue Origin, l’azienda spaziale del miliardario Jeff Bezos, è riuscita a portare nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci riesce. Il lancio è avvenuto sabato mattina nella base di Blue Origin nei pressi Leggi su ilpost (Di sabato 11 dicembre 2021), l’azienda spaziale del miliardario Jeff Bezos, è riuscita a portareseicon un: è lache ci. Ilè avvenuto sabato mattina nella base dinei pressi

Ultime Notizie dalla rete : Blue Origin Saluta lo spazio la figlia del primo astronauta americano DIRETTA Conto alla rovescia per il nuovo volo della New Shepard: la capsula della Blue Origin di Jeff Bezos si prepara a far volare with Laura Shepard Churchley, la figlia più grande del primo astronauta americano, Alan Shepard, al quale la Blue Origin ha dedicato il suo razzo e la ...

Ali da astronauta per lo Spazio commerciale: l'FAA le assegnerà fino alla fine del 2021 Dopo che il turismo spaziale è diventata un'attività sempre più "comune" si è aperto il dibattito se chi volava con missioni commerciali statunitensi con Virgin Galactic , Blue Origin e SpaceX fosse considerabile astronauta valevole delle ali da astronauta . Il riconoscimento veniva assegnato a chiunque avesse superato le 50 miglia di quota (circa 80 km). Un tempo ...

Blue Origin NS-19: nuovo lancio con equipaggio per la società di Jeff Bezos Hardware Upgrade Blue Origin NS-19: nuovo lancio con equipaggio per la società di Jeff Bezos Annunciata alla fine di Novembre e poi posticipata a causa di venti ad alta quota dal 9 Dicembre a oggi, 11 Dicembre, la missione Blue Origin NS-19 è l'ultima missione spaziale dell'anno per la ...

Blue Origin ha portato nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci riesce Blue Origin, l’azienda spaziale del miliardario Jeff Bezos, è riuscita a portare nello Spazio sei persone con un solo lancio: è la prima volta che ci ...

