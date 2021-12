Agrigento | esplode un metanodotto e fa crollare un’intera palazzina | 12 dispersi | anche tre bambini e una donna incinta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) I cittadini di Ravanusa, paese di 10mila abitanti nell’Agrigentino, hanno pensato a una boba quando intorno alle 20.30 di sabato hanno udito un’esplosione violentissima. A decine sono scesi in strada terrorizzati, ma presto hanno capito che il boato era dovuto allo scoppio di un tubo delche ha raso al suolo unain via Trilussa, coinvolgendoaltri due edifici, provocando un incendio. Non si hanno ancora numeri certi delle persone coinvolte, ma al momento risultano 12 persone disperse, tra cui tree una. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze. Da una parte si sta cercando di domare definitivamente le fiamme, con l’energia elettrica che è stata tolta in tutta la zona per permettere alle ...