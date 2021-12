Addio a Manolo Santana | il primo spagnolo a vincere Wimbledon

Leggi su agi

(Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - È morto all'età di 83 anni Manuel, leggenda del tennisiberico a trionfare a, nel 1966, dove indossò la maglietta bianca del Real Madrid. "Mille volte grazie per ciò che hai fatto per il nostro Paese e per aver aperto la strada per così tanti, ci mancherai", ha twittato Rafael Nadal, l'unico altroad aver vinto sull'erba londinese dell'All England. Te echaremos de menos; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos! ##tenis #tennis #DEP pic.twitter.com/zKC2VejhHL — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 11, 2021 'vinse anche due volte il ...