Abu Dhabi | libere3 | Hamilton precede Verstappen e non verrà investigato

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Hamilton si prende le #FP3 ad Abu Dhabi ? Ma attenzione ad una possibile penalità IL LIVE ?… - SkySportF1 : ?? ORA SI FA DANNATAMENTE SUL SERIO ?? SEMAFORO VERDE SULLE #FP3 IL LIVE ? - f1_notizie : ?? Risultati Prove Libere 3 del Gran Premio d'Abu Dhabi 2021 #AbuDhabiGP #F1 - f1_notizie : F1, Gp di Abu Dhabi: finale Mondiale, la Mercedes favorita ma la Red Bull è pronta a combattere #AbuDhabiGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Lewis Hamilton è stato il più veloce anche nelle terze prove libere del Gp di, che domani assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. Il britannico della Mercedes ha girato in 1.23.274, davanti al rivale Max Verstappen(+0.214), al compagno di scuderia Valtteri Bottas (+...Lewis Hamilton fa la voce grossa nelle Libere3 del GP diche chiude il mondiale 2021 di F1. Con il tempo di 1.23.274, realizzato con pneumatico soft, l'inglese della Mercedes precede il rivale per il titolo, Max Verstappen, staccato di 0"214. La ...Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi dove si deciderà il campione di questa stagione, Max Verstappen ha parlato chiaro sollevando nuovamente dubbi sulla regolarità della Mercedes di Lewis ...Sono state queste le prime parole di Piastri al termine della Sprint Race 1 di Abu Dhabi che l’ha visto conquistare matematicamente il titolo in F2. “Ovviamente è un po' deludente non passare in ...