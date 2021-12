Variante Omicron, “probabilmente ha sintomi meno gravi” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Indicazioni che arrivano dal Sudafrica suggeriscono che” la Variante Omicron del Covid “non sia più grave, e probabilmente abbia sintomi meno gravi, ed io dico probabilmente con grande cautela dal momento che abbiamo ancora molto da studiare”. Lo ha detto Anthony Fauci parlando della nuova Variante di Covid individuata il mese scorso in Sudafrica, che i dati preliminari mostrano trasmettersi molto più facilmente. “Quando si guarda al rapporto tra numero di casi e ricoveri – ha continuato nell’intervista l’immunologo americano riferendosi ai dati che arrivano dal Sudafrica – è molto inferiore a quello del passato, ed anche la durata dei ricoveri è inferiore, cose che suggeriscono con forza che sia una Variante meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Indicazioni che arrivano dal Sudafrica suggeriscono che” ladel Covid “non sia più grave, eabbia, ed io dicocon grande cautela dal momento che abbiamo ancora molto da studiare”. Lo ha detto Anthony Fauci parlando della nuovadi Covid individuata il mese scorso in Sudafrica, che i dati preliminari mostrano trasmettersi molto più facilmente. “Quando si guarda al rapporto tra numero di casi e ricoveri – ha continuato nell’intervista l’immunologo americano riferendosi ai dati che arrivano dal Sudafrica – è molto inferiore a quello del passato, ed anche la durata dei ricoveri è inferiore, cose che suggeriscono con forza che sia una...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - amnestyitalia : La diffusione della variante #Omicron è la prova di cosa accade quando una pandemia non viene affrontata senza un'e… - RobertoBurioni : 1) quanta protezione si ha con due dosi contro la malattia grave se infettati da Omicron 2) quanta protezione si ha… - Marisab79879802 : RT @Freedom03661447: Covid, fino a 70 euro l’ora per i pediatri che vaccinano i bambini. Secondo caso di variante Omicron in Piemonte - La… - c782564d19cb4d0 : Da noi la variante Omicron spaventa, dal Sud Africa, invece, giungono altre notizie... Ma insomma!!!! ?? -