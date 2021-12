Uomini e Donne, durissima accusa della dama in lacrime: “E’ solo un cafone” (Di venerdì 10 dicembre 2021) La dama siciliana si scaglia con forza contro lo storico cavaliere, accusandolo di averla trattata male. A Uomini e Donne confronto serratissimo tra i due ex. Ennesimo scontro all’ultimo insulto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lasiciliana si scaglia con forza contro lo storico cavaliere,ndolo di averla trattata male. Aconfronto serratissimo tra i due ex. Ennesimo scontro all’ultimo insulto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - Gabriel01030268 : @SonyLu14 @22settembre2020 Ha fatto Uomini e Donne, Temption Island. Sa come vanno certe dinamiche - DeMarchiAlice : RT @Nom1_Cognom1: Carrozze per sole donne significa avere la merda nel cervello oltre a spostare il problema e a de-responsabilizzare gli u… -