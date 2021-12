The Game Awards 2021: Tutti i vincitori (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo avervi parlato di Tutti gli annunci e Trailer dei The Game Awards 2021, a seguire vi riportiamo Tutti i vincitori per le varie categorie. The Game Awards 2021: vincitori per tutte le categorie Game of the Year – It Takes Two Best Game Direction – Deathloop Best Narrative – Marvel’s Guardians of the Galaxy Best Art Direction – Deathloop Best Score and Music – Nier Replicant ver.1.22474487139… Best Audio Design – Forza Horizon 5 Best Performance – Maggie Robertson as Lady Dimitrescu in Resident Evil Village Games for Impact – Life is Strange: True Colors Best Ongoing Game – Final Fantasy XIV Best Indie Game – Kena: ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo avervi parlato digli annunci e Trailer dei The, a seguire vi riportiamoper le varie categorie. Theper tutte le categorieof the Year – It Takes Two BestDirection – Deathloop Best Narrative – Marvel’s Guardians of the Galaxy Best Art Direction – Deathloop Best Score and Music – Nier Replicant ver.1.22474487139… Best Audio Design – Forza Horizon 5 Best Performance – Maggie Robertson as Lady Dimitrescu in Resident Evil Villages for Impact – Life is Strange: True Colors Best Ongoing– Final Fantasy XIV Best Indie– Kena: ...

