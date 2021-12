SNAI – Serie A: Milan, tutto sul campionato A Udine rossoneri da «2» (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - La capolista, eliminata dalla Champions, prova la fuga in campionato e si presenta nettamente favorita alla Dacia Arena. A bassa quota anche Inter e Napoli, contro Cagliari ed Empoli. Milano, 3 dicembre 2021 – Riprende in Serie A la lotta per lo scudetto, dopo un intermezzo di coppa complessivamente complicato per le italiane. Bocciato in Europa, il Milan può adesso dedicarsi interamente a difendere l'attuale ruolo di capolista, a cominciare dall'impegno esterno di domani sera a Udine. I padroni di casa vengono da un periodo difficile (due soli punti in quattro partite) costato il posto a Gotti, e il pronostico SNAI è sbilanciato sul versante rossonero, con il «2» a 1,87 e la vittoria friulana a 4,00. L'Udinese, insieme a Cagliari e Genoa, è finora la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - La capolista, eliminata dalla Champions, prova la fuga ine si presenta nettamente favorita alla Dacia Arena. A bassa quota anche Inter e Napoli, contro Cagliari ed Empoli.o, 3 dicembre 2021 – Riprende inA la lotta per lo scudetto, dopo un intermezzo di coppa complessivamente complicato per le italiane. Bocciato in Europa, ilpuò adesso dedicarsi interamente a difendere l'attuale ruolo di capolista, a cominciare dall'impegno esterno di domani sera a. I padroni di casa vengono da un periodo difficile (due soli punti in quattro partite) costato il posto a Gotti, e il pronosticoè sbilanciato sul versante rossonero, con il «2» a 1,87 e la vittoria friulana a 4,00. L'se, insieme a Cagliari e Genoa, è finora la ...

