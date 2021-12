Semplificare per crescere | il bisogno di razionalità

Leggi su leurispes

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c’è progetto strutturale, specie se ambizioso e innovativo, che non si accompagni ad intenti di semplificazione delle norme e degli atti amministrativi. Esplicitamente enunciati come prioritari, per il successo delle iniziative, spesso rimangono sulla carta. Alle prese con questo tipo di problema è, per esempio, il mastodontico PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), a cui il Paese affida molte speranze per spingere l’economia, realizzare infrastrutture, ammodernare l’apparato burocratico pubblico. Il vero problema del Pnrr:Ma già si segnala che la questione principale, una volta ottenute le risorse, sarà proprio entrare nel dettaglio, costruire piani di intervento e riuscire a disciplinarli in modo semplice e spedito, per raggiungere rapidamente i risultati, come abbiamo dimostrato di saper fare con la ricostruzione del ponte Morandi a ...