M5S: Conte, 'limite due mandati? Della durata si può discutere...' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La regola aurea del M5S sul limite dei due mandati tanto cara al M5S? "Ci faccia aprire la discussione, ora tra legge bilancio, elezione del Presidente Della Repubblica e altri impegni.... Quando saremo sgombri da queste urgenze ci metteremo insieme e rifletteremo come comunità del M5S, e come sempre atterreremo al voto offrendo alternative agli iscritti". Lo dice il leader del Movimento Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. A chi gli domanda se lui personalmente manterrebbe la regola voluta da Grillo e Casaleggio, "la mia idea - mette in chiaro - la maturerò nel confronto interno, voglio prima ascoltare loro, prima di dire Giuseppe Conte cosa pensa. Ma, al di là di questo, credo che quella regola nasca da un'intuizione che per me è rivoluzionaria, e cioè che la politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - La regola aurea del M5S suldei duetanto cara al M5S? "Ci faccia aprire la discussione, ora tra legge bilancio, elezione del PresidenteRepubblica e altri impegni.... Quando saremo sgombri da queste urgenze ci metteremo insieme e rifletteremo come comunità del M5S, e come sempre atterreremo al voto offrendo alternative agli iscritti". Lo dice il leader del Movimento Giuseppe, ospite di Adnkronos Live. A chi gli domanda se lui personalmente manterrebbe la regola voluta da Grillo e Casaleggio, "la mia idea - mette in chiaro - la maturerò nel confronto interno, voglio prima ascoltare loro, prima di dire Giuseppecosa pensa. Ma, al di là di questo, credo che quella regola nasca da un'intuizione che per me è rivoluzionaria, e cioè che la politica ...

