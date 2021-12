LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: Tommaso Giacomel per stupire, Lukas Hofer sfida i migliori (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della Sprint maschile di Hochfilzen e la startlist – I precedenti dell’Italia a Hochfilzen – I favoriti per la Coppa del Mondo – Il programma del fine settimana di Hochfilzen – La presentazione della seconda tappa maschile di Hochfilzen – I convocati azzurri per Hochfilzen – Calendario Coppa del Mondo 2021-2022 – La classifica di Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Hochfilzen (Austria), prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo 2021-2022. Lasciata la Svezia dopo due fine settimana ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streaming dellamaschile die la startlist – I precedenti dell’Italia a– I favoriti per la Coppa del Mondo – Il programma del fine settimana di– La presentazione della seconda tappa maschile di– I convocati azzurri per– Calendario Coppa del Mondo-2022 – La classifica di Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alladellamaschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a(Austria), prima gara della terza tappa di Coppa del Mondo-2022. Lasciata la Svezia dopo due fine settimana ...

Advertising

infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Oestersund 2021 in DIRETTA: dominio Francia! Italia da top ten - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Oestersund 2021 in DIRETTA: dominio Francia! Norvegia giù dal podio. Italia sesta! - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Oestersund in DIRETTA: Giacomel splendido settimo! Trionfa Christiansen - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Samuelsson in fuga, Hofer scatta settimo #biathlon @AleBergomi #5Dicembre h… - neveitalia : LIVE da Oestersund per l’Inseguimento maschile: Samuelsson in fuga, Hofer scatta settimo #biathlon @AleBergomi… -