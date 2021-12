Lewis Hamilton è incredulo: “Mai avrei pensato di arrivare a…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ultima corsa di questa bellissima stagione di Formula Uno. Il 2021 è stato davvero intenso per tutti gli appassionati di questa categoria che, soprattutto in questo Mondiale, hanno riscoperto emozioni e battaglie quasi dimenticate. Max Verstappen e Lewis Hamilton, arrivati a pari punti, si contendono il titolo iridato, mentre la Ferrari deve certificare il terzo posto nei costruttori sulla McLaren. Diverse le sorprese con Alpine ed AlphaTauri presenti nelle zone alte. Il Gran Premio di Abu Dhabi porrà il punto esclamativo su tutto. Il pilota inglese, campione del mondo in carica, si è aperto su questo finale di stagione. Le parole di Lewis Hamilton Ecco cosa ha detto il pilota inglese della Mercedes durante la conferenza stampa: “Siamo in un territorio sconosciuto. Nessuno prima ha mai vinto otto Mondiali in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ultima corsa di questa bellissima stagione di Formula Uno. Il 2021 è stato davvero intenso per tutti gli appassionati di questa categoria che, soprattutto in questo Mondiale, hanno riscoperto emozioni e battaglie quasi dimenticate. Max Verstappen e, arrivati a pari punti, si contendono il titolo iridato, mentre la Ferrari deve certificare il terzo posto nei costruttori sulla McLaren. Diverse le sorprese con Alpine ed AlphaTauri presenti nelle zone alte. Il Gran Premio di Abu Dhabi porrà il punto esclamativo su tutto. Il pilota inglese, campione del mondo in carica, si è aperto su questo finale di stagione. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota inglese della Mercedes durante la conferenza stampa: “Siamo in un territorio sconosciuto. Nessuno prima ha mai vinto otto Mondiali in ...

