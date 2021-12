Le mani opache di Mani pulite

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono cose che passano, come direbbe Buttafuoco. Eppure no. Certe cose passano di moda, appartengono agli incubi di una generazione ormai quasi inutile, perdono il collegamento evidente un tempo con i guai di una Repubblica decostruita, massacrata, con l’inganno, ma stranamente restano. Il giudice Guido Salvini è stato sopraffatto da un assalto di memoria e ha raccontato al giornale garantista Il dubbio quale fosse il metodo delle inchieste sulla corruzione a Milano nei primi anni Novanta del secolo scorso. Non è la prima confessione in ritardo, ma è forse quella decisiva, e per questo sarà sepolta sotto la coltre della memoria cosiddetta condivisa, cioè della storia riscritta a uso dei vincitori. Bisognava arrestare a strascico e tenere dentro mesi per scopi incostituzionali, come la confessione, il maggior numero possibile di politici e industriali, più politici che industriali, che ...