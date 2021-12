Advertising

sportli26181512 : Lazio, Vavro: 'Voglio andarmene, aspetto solo gennaio': Il difensore slovacco è fuori dal progetto e non vede l'ora… - laziofans : Vavro: “Voglio assolutamente andarmene. Rimasto solo perchè altrimenti la Lazio avrebbe dovuto pagare tasse”: Il me… - LALAZIOMIA : Lazio, Vavro: 'Voglio andarmene, aspetto solo gennaio' - MondoLazio : Lazio, Vavro: “Dovevo andare via, sono rimasto per le tasse”: - playloud1971 : @Laziosiamonoi Non si può biasimare. Non ha mai giocato. Qualcuno almeno ci spieghi perché. #Vavro #Lazio #sslazio @OfficialSSLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Vavro

ROMA - É uno degli esuberi in casa, Denis. Mai entrato nelle idee di Simone Inzaghi, così è stato con Maurizio Sarri. Considerato in uscita già in estate, ora si aspetta gennaio per piazzarlo. Mai un minuto in campo, è in ...Non è andata. Alla fine, come era nelle previsioni, Denislascerà laa gennaio. Prima con Inzaghi, adesso con Sarri il centrale della nazionale slovacca non trova spazio e tra qualche settimana andrà in un'altra squadra, probabilmente a titolo ...Il difensore slovacco è fuori dal progetto e non vede l'ora di cambiare aria: "Rimasto solo per delle regole fiscali" ...Il difensore biancoceleste aggiunge: "Non sono qui per allenarmi e per non giocare. Non sono partito in estate perché..." ...