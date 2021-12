La seconda serata evento di Claudio Baglioni | sul palco da Andrea Bocelli a Gianni Morandi

Advertising

Costanzo : Un motivo in più per guardare la quinta puntata del #MaurizioCostanzoShow? Eccolo qui! Anche @tommaso_zorzi vi asp… - bloggonotes : #9Dicembre #AscoltiTV Seconda Serata #PortaAPorta 895 (10,2) #XStyle 675 (12,6) #Anni20Notte 174 (2,5)… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 9 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - Tuttoperlei : @ClaudioBaglioni: domani in prima serata su #Canale5 “#Uà – Uomo di varie età”. Gli ospiti della seconda serata-eve… - stefano_gatto97 : RT @RaiDue: Le credenze dei popoli antichi sono le fondamenta dove si basano le usanze e le abitudini dei cittadini di ogni paese ???? @a_g_g… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda serata

Domani in primasu Canale 5 , secondo appuntamento con ' Uà - Uomo di varie età ', il life - show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni . Leggi Anche 'Uà', Claudio ...... anche ieri, in apertura di trasmissione con Beggin' e dopo lamanche con I wanna be your ... Baltimora ( voto 7 ) ha avuto il merito di crescere nel corso della; nel finto duetto con il ...Domani, sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5, va in onda il secondo appuntamento con “Uà - Uomo di varie età” di Claudio Baglioni, padrone di casa. Un life-show per la tv ideato, scritto e i ...È Baltimora il vincitore di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Secondo classificato è gIANMARIA, a chiudere il podio sono i Bengala Fire. Quarto posto ...