Il Mmg in una sanità territoriale rinnovata | interviene Rosy Bindi

ROMA – Oggi, venerdì 10 dicembre, alle ore 14.30, presso la Sala Conferenze Nilde Iotti, a Palazzo Theodoli Bianchelli, si svolgerà il convegno "Il Mmg in una sanità territoriale rinnovata". Introduce il Questore della Camera, Francesco D'Uva. Saluto di Rosy Bindi (foto). L'evento – trasmesso in diretta sulla webtv della Camera – si articola in due sessioni; la prima dedicata ad un confronto tra operatori del settore sanitario e la seconda che vede un dibattito con i protagonisti della politica e delle istituzioni, tra i quali il Vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli. L'articolo L'Opinionista.

