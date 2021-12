Frana sulla ss163 | chiusa strada ad Erchie

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario chiudere completamente la circolazione ancora una voltastatale 163, nei pressi di, ieri sera alle 22. Forse a causa della pioggia, all’altezza del km 43, si sono staccati grossi massi dal costone roccioso e solo per un miracolo non hanno colpito auto o persone di passaggio. Sul posto subito l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, la protezione civile, i carabinieri per mettere in sicurezza l’intera area.il tratto interessato è stato chiuso alla circolazione. Sul posto anche il Sindaco di Cetara, Roberto Fortunato della Monica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... intorno alle 21, alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso nei pressi del borgo di Erchie, comune di Maiori, è sono precipitatistrada per fortuna senza provocare danni a persone. Sul ...Laè stata segnalata all'altezza del chilometro 43. Oltre le preoccupazioni per la sicurezza, ... La Statale 163 Amalfitana è stata chiusa, per consentire le attività di verifichestabilità ...Lungo la strada statale 145 Sorrentina, nella notte compresa tra le 22 di oggi e le ore 6 di domani mattina, verranno eseguite attività di manutenzione sugli impianti situati in corrispondenza delle g ...Sulla strada statale 163 “Amalfitana” è provvisoriamente chiuso il tratto al km 42,900 nel comune di Maiori, in provincia di Salerno, a causa di una frana. Sul posto è impegnato il personale Anas per ...