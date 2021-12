Formula 1 | il casco di Giovinazzi per Raikkonen | “Thanks Kimi”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonioaffronterà domenica la sua ultima gara in1 e per l’occasione indosserà unspeciale dedicato a. Il pilota pugliese abbandonerà infatti la competizione quest’anno, ma non smetterà certamente di correre. La prossima stagione lo vedrà infatti impegnato inE, pronto a stupire e a provare a imporsi. L’ultima gara è sempre un momento speciale, in cui si accumulano ricordi, dispiaceri e grandi traguardi.ha scelto di rivolgersi a una delle persone con cui più ha legato in questi anni, ovveroe ildedicato aI due corrono in Alfa Romeo insieme da tre stagioni e sono legati da ...

... che vale il titolo mondiale piloti 2021 di1 . Oggi il primo atto sul circuito di Yas ... In casa Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi celebra con una dedica sul suol'ultima gara in carriera ...La Driver's Eye? è la microcamera omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva all'interno deldel pilota. ...F1-News.eu è il sito di Formula 1 del Network di TMW. Nella sua ultima gara in Formula 1, Kimi Raikkonen, pilota Alfa Romeo, ha voluto ricordare il mondiale vinto nel 2007 con la Ferrari: 'Ricordo per ...Per la sua ultima in Alfa Romeo Giovinazzi saluta il Campione 2007 con un casco speciale. Per la sua ultima gara in Alfa Romeo e in Formula 1 (per ora) Antonio Giovinazzi ha scelto un casco davvero sp ...