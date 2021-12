Focolaio alla Scala, salgono a 14 i contagi nel corpo di ballo: slitta la prima de «La Bayadère» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rimandata l’inaugurazione della stagione di danza alla Scala di Milano, prevista per il 15 dicembre con lo spettacolo La Bayadère. Le due prove dello spettacolo, in programma ieri, erano già state cancellate ed era stato deciso di tenere a porte chiuse la prova generale dell’11 dicembre. Annullata anche l’anteprima giovani del 14 dicembre. alla base della decisione un Focolaio di Covid in espansione. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, è salito a 14 il numero dei membri del corpo di ballo e del personale coinvolto nella produzione risultati positivi al Covid. L’Agenzia tutela della salute lombarda ha quindi disposto la quarantena per il resto del personale che ha avuto contatti con i contagiati. Leggi anche: Rischio ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rimandata l’inaugurazione della stagione di danzadi Milano, prevista per il 15 dicembre con lo spettacolo La. Le due prove dello spettacolo, in programma ieri, erano già state cancellate ed era stato deciso di tenere a porte chiuse la prova generale dell’11 dicembre. Annullata anche l’antegiovani del 14 dicembre.base della decisione undi Covid in espansione. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, è salito a 14 il numero dei membri deldie del personale coinvolto nella produzione risultati positivi al Covid. L’Agenzia tutela della salute lombarda ha quindi disposto la quarantena per il resto del personale che ha avuto contatti con iati. Leggi anche: Rischio ...

