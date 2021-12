Final Four della Supercoppa Femminile targata FS. Il gruppo: "Il talento non ha genere" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il gruppo FS Italiane sarà il Title Sponsor della Final Four della Supercoppa Femminile, la competizione che dal 5 all'8 gennaio 2022 metterà in palio – nella Finale in programma al ‘Benito Stirpe' di Frosinone - il primo trofeo del nuovo anno del calcio italiano. Sostenendo la Supercoppa Femminile e la Divisione Calcio Femminile della FIGC, si legge in una nota, Ferrovie dello Stato Italiane intende "contribuire in modo concreto allo sviluppo di uno sport inclusivo, e in cui le atlete rappresentino un simbolo di empowerment e leadership Femminile nel mondo del calcio. Con lo stesso approccio FS è presente da anni con il Progetto WIM nelle scuole medie e superiori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) IlFS Italiane sarà il Title Sponsor, la competizione che dal 5 all'8 gennaio 2022 metterà in palio – nellae in programma al ‘Benito Stirpe' di Frosinone - il primo trofeo del nuovo anno del calcio italiano. Sostenendo lae la Divisione CalcioFIGC, si legge in una nota, Ferrovie dello Stato Italiane intende "contribuire in modo concreto allo sviluppo di uno sport inclusivo, e in cui le atlete rappresentino un simbolo di empowerment e leadershipnel mondo del calcio. Con lo stesso approccio FS è presente da anni con il Progetto WIM nelle scuole medie e superiori ...

