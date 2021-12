Fedez, la malattia che deve tenere sotto controllo: “Può degenerare” (Di sabato 11 dicembre 2021) Fedez, ha spiegato in un’intervista che soffre di u na malattia da tenere costantemente sotto controllo. Durante il programma “La confessione” con Peter Gomez, il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato che durante un controllo medico ha scoperto qualcosa che gli ha cambiato la vita per sempre. Il rapper soffre di una demielinizzazione, ovvero una cicatrice bianca sulla testa che potrebbe evolversi in sclerosi multipla, attualmente il rapper è in ottima salute, la cicatrice potrebbe cambiare da un momento all’altro. Fedez, ha scoperto la malattia degenerativa, adesso sta bene (Screenshot)Anche per questa dichiarazione, il rapper è stato bersagliato dagli haters, in molti hanno accusato il rapper di mentire sulla sua condizione ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021), ha spiegato in un’intervista che soffre di u nadacostantemente. Durante il programma “La confessione” con Peter Gomez, il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato che durante unmedico ha scoperto qualcosa che gli ha cambiato la vita per sempre. Il rapper soffre di una demielinizzazione, ovvero una cicatrice bianca sulla testa che potrebbe evolversi in sclerosi multipla, attualmente il rapper è in ottima salute, la cicatrice potrebbe cambiare da un momento all’altro., ha scoperto ladegenerativa, adesso sta bene (Screenshot)Anche per questa dichiarazione, il rapper è stato bersagliato dagli haters, in molti hanno accusato il rapper di mentire sulla sua condizione ...

