Etro e la capsule collection per “Kung Fu Panda”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Arriva un’altra coloratissima collaborazione in casa. La maison ha unito le forze con un personaggio amatissimo del cinema animato realizzando unaarmoniosa e divertente che si presta ai regali di Natale. Il protagonista della nuova collaborazione èFu, il guerriero introdotto per la prima volta dai DreamWork Animation nel 2008. È stato presentato per la prima volta al Festival di Cannes come film fuori concorso e ha poi ottenuto una candidatura agli Oscar come miglior film d’animazione. A seguire, sono stati realizzati due film sequel nel 2011 e nel 2016. E, nonostante sia trascorso del tempo dall’ultimo film,Fuè ancora ben presente nella pop culture.ha voluto realizzare una ...

... spesso come occasione per proporre fantasiosecollection con cui festeggiare la ricorrenza a ogni latitudine. È il caso di, che ha lanciato proprio lunedì una linea dedicata alla forte ...Per celebrare il Capodanno Cinese, la casa di moda italianaha pensato a unaCollection , quindi a una piccola collezione, con cui festeggiare questo passaggio. Per l'occasione,ha ...In occasione del Capodanno cinese 2022, Etro lancia Etro X Kung Fu Panda. Una collezione dedicata alla coraggiosa Tigre del film d’animazione.Da Moncler a Moschino, i brand di moda lanciano collezioni firmatissime apposta per cani e animali. Tutte le novità dal mondo della moda oggi ...