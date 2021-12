"E' rimasta fuori, a Mediaset siamo rigidi". Patrizia Mirigliani ospite della D'Urso, ma non entra in studio: ecco perché (Di venerdì 10 dicembre 2021) Patrizia Mirigliani non è potuta entrare nello studio di Pomeriggio Cinque. La sua presenza era stata annunciata ma alla fine non se ne è fatto nulla. La figlia del fondatore di Miss Italia e mamma dell'ex gieffino Nicola Pisu avrebbe dovuto partecipare al talk condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 per commentare quanto accaduto ad Anna Giulia Fossatelli, l'aspirante miss insultata e presa di mira sui social perché di carnagione olivastra. La conduttrice del programma pomeridiano allora è intervenuta per chiarire i motivi dell'assenza della sua ospite: "Vi avevo detto che sarebbe venuta ed è vero, ma è rimasta fuori perché a Mediaset siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)non è potutare nellodi Pomeriggio Cinque. La sua presenza era stata annunciata ma alla fine non se ne è fatto nulla. La figlia del fondatore di Miss Italia e mamma dell'ex gieffino Nicola Pisu avrebbe dovuto partecipare al talk condotto da Barbara D'su Canale 5 per commentare quanto accaduto ad Anna Giulia Fossatelli, l'aspirante miss insultata e presa di mira sui socialdi carnagione olivastra. La conduttrice del programma pomeridiano allora è intervenuta per chiarire i motivi dell'assenzasua: "Vi avevo detto che sarebbe venuta ed è vero, ma è...

