Covid | Iss | “Bimbi si ammalano | 1 su 7mila in terapia intensiva”

Anche i Bimbi si ammalano di coronavirus e, "seppure in misura minore rispetto all'adulto, anche nell'età infantile l'infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute, tanto è vero che circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva". Lo ricorda l'Istituto superiore di sanità nell'approfondimento pubblicato sul sito 'Vaccinazione anti Covid ai bambini: cosa sapere'. "Anche nei casi (e sono fortunatamente la grande maggioranza) nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica, non è possibile escludere la comparsa di complicazioni quali la sindrome infiammatoria multisistemica (una malattia rara ma grave che colpisce contemporaneamente molti organi), e quello che viene definito 'long Covid'.

