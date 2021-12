Conte: "Manovra mi convince, Draghi ha mantenuto impegno su rdc" (Di venerdì 10 dicembre 2021) ''Questa Manovra nel suo complesso mi convince...''. Il presidente M5S, Giuseppe Conte, si esprime così nell'intervista ad Adnkronos Live. Quanto al reddito di cittadinanza, "Draghi ha mantenuto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) ''Questanel suo complesso mi...''. Il presidente M5S, Giuseppe, si esprime così nell'intervista ad Adnkronos Live. Quanto al reddito di cittadinanza, "hail ...

