Caporalato, Salvini attacca Lamorgese: "Riferisca sul caso del capo del Dipartimento immigrazione". Ma lo aveva nominato lui

L'inchiesta della procura di Foggia sul caporalato consente a Matteo Salvini di tornare ad attaccare Luciana Lamorgese. Il motivo? Tra i 16 indagati nell'inchiesta c'è anche Rosalba Bisceglia, moglie di Michele Di Bari, prefetto e capo del Dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno. Almeno fino a questa mattina, visto che Di Bari ha rassegnato le dimissioni subito dopo la diffusione della notizia dell'indagine sulla moglie. "Chiediamo che il ministro dell'Interno riferisca immediatamente in Parlamento", ha attaccato il leader della Lega, rivolgendosi a chi ha preso il suo posto al Viminale. "Al di là della vicenda giudiziaria che non mi permetto di giudicare, i dati sull'immigrazione"

