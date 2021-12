Biathlon, sprint femminile Hochfilzen 2021: trionfa Sola, Vittozzi settima (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon porta buone nuove per le atlete italiane protagoniste, con lo sprint femminile di Hochfilzen caratterizzante. Terza tappa realisticamente dolceamara per le atlete azzurre, con Dorothea Wierer dal rendimento non esattamente come da aspettative e Lisa Vittozzi positiva e dalla resa tutto sommato soddisfacente. Dopo le due affermazioni a Hochfilzen di Wierer, la talentuosa biatleta nostrana non è riuscita a confermarsi sulla neve austriaca, partita a rilento e mai riuscita a ‘cambiare marcia’ nel migliore dei modi, né sugli sci né al poligono; tra le prime 35 in chiusura di danze. Vittozzi con picchi alti e costante trend nel corso dell’intera gara; ‘modus facendi’ da top 10, effettivamente con la ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Coppa del Mondo/2022 diporta buone nuove per le atlete italiane protagoniste, con lodicaratterizzante. Terza tappa realisticamente dolceamara per le atlete azzurre, con Dorothea Wierer dal rendimento non esattamente come da aspettative e Lisapositiva e dalla resa tutto sommato soddisfacente. Dopo le due affermazioni adi Wierer, la talentuosa biatleta nostrana non è riuscita a confermarsi sulla neve austriaca, partita a rilento e mai riuscita a ‘cambiare marcia’ nel migliore dei modi, né sugli sci né al poligono; tra le prime 35 in chiusura di danze.con picchi alti e costante trend nel corso dell’intera gara; ‘modus facendi’ da top 10, effettivamente con la ...

