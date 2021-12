Belen fa i regali e spunta il nome di Stefano De Martino | il web si scatena

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ogni giorno che passaRodriguez diventa sempre più protagonista del gossip. La nota showgirl argentina si trova spesso al centro dell’attenzione mediatica oltre che per questioni lavorative anche per via della sua travagliata vita sentimentale. E proprio nelle ultime ore si è tornati a parlare del suo ex maritoDee di una speciale frase che il ballerino le aveva dedicato tempo fa. Ma di che frase stiamo nello specifico parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.Rodriguez invia alcuni capi della nuova linea Hinnominate a Elisabetta FranchiRodriguez ha deciso di inviare alcune scatole contenenti alcuni capi della sua nuova linea di abbigliamento, ovvero la linea Hinnominate, alla celebre e amatissima stilista Elisabetta Franchi. E’ stata proprio ...