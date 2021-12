Alex Belli vede Delia Duran baciare un altro uomo: la reazione (Di sabato 11 dicembre 2021) L’opinione di Alex Belli sulle foto di Delia Duran Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip abbiamo finalmente visto la reazione di Alex Belli alle foto scattate a Delia Duran mentre bacia un altro uomo. L’attore ha dichiarato: “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare ben altro per ingelosirmi“. Il pubblico L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’opinione disulle foto diNel corso della puntata del Grande Fratello Vip abbiamo finalmente visto ladialle foto scattate amentre bacia un. L’attore ha dichiarato: “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare benper ingelosirmi“. Il pubblico L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pomeriggio5 : Delia Duran paparazzata mentre bacia un altro uomo: è tutta una provocazione per suo marito Alex Belli? ??… - Malvy34087444 : RT @MontegrandeS: “Non ho mai fatto un gossip fake nella mia vita”. Detto da Alex Belli. Raga, l’ha detto da Alex Belli, sì! PROPRIO LUI??????… - sonya70766316 : RT @Nico99465938: Il peggior incubo di Alex Belli, GIANMARIA E IL SUO SOSIA?????? #gfvip - Marcoepoinumeri : c'è da dire che Giucas come attore è molto meglio di Alex Belli #GFVIP - AngeloVittozzi : RT @guglielmo75: Dateci Alex Belli in nomination che lo mandiamo noi a casa da Delia #GFVip2021 -