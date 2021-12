32enne muore per una miocardite da Covid: non era vaccinata (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elisa Chamen aveva 32 anni e un bambino di due: è morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo due settimane di terapia intensiva Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Elisa Chamen aveva 32 anni e un bambino di due: è morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo due settimane di terapia intensiva

