Weekend 11-12 dicembre, ancora maltempo: pioggia e neve su Italia (Di giovedì 9 dicembre 2021) maltempo sull’Italia fino al Weekend di sabato e domenica 11 e 12 dicembre: ancora pioggia e neve, ancora venti forti e mareggiate. Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. Fino al Weekend il quadro meteo non cambia:, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un’altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedì ancora molto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord con cielo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021)sull’fino aldi sabato e domenica 11 e 12venti forti e mareggiate. Non sembra finire lo scombussolamento atmosferico che da più giorni tiene sotto scacco il nostro Paese. Fino alil quadro meteo non cambia:, infatti è in arrivo un nuovo ciclone che porterà un’altra dose di piogge, temporali e nevicate a bassissima quota. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un giovedìmolto incerto sul Triveneto e spiccatamente instabile al Centro-Sud (soprattutto sul lato tirrenico), da venerdì è attesa una nuova e intensa perturbazione. Nel corso del mattino il tempo tenderà a peggiorare al Nord con cielo ...

Advertising

AudiIT : Il 18 e il 19 dicembre vivi un weekend a #MadonnadiCampiglio in compagnia di esperti in un percorso di mindfullness… - ChristianRavan7 : RT @codnewsitalia: VANGUARD ITA : un nuovo avviso in-game annuncia un nuovo free weekend per il titolo. Multiplayer e zombies da provare gr… - PerticaiaWinery : ??Perticaia ?? ??Cantine Aperte a Natale?? ??Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre 2021 ????Siete alla ricerca del regalo per… - codnewsitalia : VANGUARD ITA : un nuovo avviso in-game annuncia un nuovo free weekend per il titolo. Multiplayer e zombies da prova… - Secco_McGregory : @alessiawithtwos Ti capisco. Io faccio il promoter e sto 10 ore al giorno in piedi cercando di fermare le persone.… -