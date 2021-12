Watford, Ranieri: “Giocatori si vaccinino, non farlo sarebbe un grosso rischio” (Di giovedì 9 dicembre 2021) In seguito al focolaio registrato nelle ultime ore in casa Leicester e Tottenham, il tecnico del Watford Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa consigliando ai suoi Giocatori di sottoporsi al vaccino. “La cosa più importante è che tutti i calciatori siano vaccinati, perché ora giocheremo ogni tre giorni e incontreremo molti Giocatori. Senza il vaccino è un grosso rischio”. “Rispetto il pensiero di tutti, ma devono sapere che stiamo tutti insieme e se poi qualcuno contrae il virus possono contagiarci – ha aggiunto l’allenatore – Capisco Conte, spero che qui al Watford continui ad andare tutto bene. E’ molto importante mantenere le distanze in maniera corretta, fare i test a giorni alterni e indossare la mascherina”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) In seguito al focolaio registrato nelle ultime ore in casa Leicester e Tottenham, il tecnico delClaudioè intervenuto in conferenza stampa consigliando ai suoidi sottoporsi al vaccino. “La cosa più importante è che tutti i calciatori siano vaccinati, perché ora giocheremo ogni tre giorni e incontreremo molti. Senza il vaccino è un”. “Rispetto il pensiero di tutti, ma devono sapere che stiamo tutti insieme e se poi qualcuno contrae il virus possono contagiarci – ha aggiunto l’allenatore – Capisco Conte, spero che qui alcontinui ad andare tutto bene. E’ molto importante mantenere le distanze in maniera corretta, fare i test a giorni alterni e indossare la mascherina”. SportFace.

