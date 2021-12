Torta al radicchio | un dolce veneto inaspettato e sorprendente

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laalvi lascerà senza parole fin da subito, perché, contrariamente alle credenze e alle aspettative, è un lievitatoe non salato. Perfetta a colazione o merenda, ha una consistenza umida e soffice, nonostante l’impasto sia decisamente atipico rispetto a quelli tradizioni. L’origine di questa ricetta è veneta, per la precisione di Treviso, ovviamente, terra d’eccellenza nella coltivazione di questo ortaggio dal retrogusto un po’ amaro, ma delle innumerevoli proprietà nutritive. In breve, state per scoprire una preparazione con cui stupire tutti in famiglia e non solo. Provate a presentarla al termine di una cena informale con gli amici di sempre e invitateli a indovinare quali sono gli ingredienti? Scommettiamo che nessuno ci riuscirà! Curiose? Iniziamo!al: ...