Squid Game 2 come Star Wars, le idee folli del creatore Hwang Dong-hyuk: “Alcuni sono Jedi, altri Darth Vader” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per Squid Game 2, il creatore Hwang Dong-hyuk ha qualche idea decisamente “folle”. Con una conferma non ancora arrivata da Netflix (dopo l’errore, corretto, di traduzione in cui sembrava alludere all’ufficialità del rinnovo), lo sceneggiatore della serie sudcoreana ha anticipato a Entertainment Weekly cosa vorrebbe vedere in una seconda stagione. Nel corso dell’intervista, il creatore del fenomeno Netflix ha paragonato il prossimo ciclo di episodi alle dinamiche di Star Wars: “Non sono proprio nel posto giusto per discutere della seconda stagione in un contesto ufficiale. Però, nella prima stagione abbiamo visto Gi-hun come un personaggio la cui umanità è mostrata o esposta in determinate ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per2, ilha qualche idea decisamente “folle”. Con una conferma non ancora arrivata da Netflix (dopo l’errore, corretto, di traduzione in cui sembrava alludere all’ufficialità del rinnovo), lo sceneggiatore della serie sudcoreana ha anticipato a Entertainment Weekly cosa vorrebbe vedere in una seconda stagione. Nel corso dell’intervista, ildel fenomeno Netflix ha paragonato il prossimo ciclo di episodi alle dinamiche di: “Nonproprio nel posto giusto per discutere della seconda stagione in un contesto ufficiale. Però, nella prima stagione abbiamo visto Gi-hunun personaggio la cui umanità è mostrata o esposta in determinate ...

Advertising

Benzinga_Italia : ?? Secondo WhaleStats la #truffa #squid sarebbe collegata a una balena #shibainu. ?????? $SHIB #SHIB #whale #cripto… - foodaffairs_it : Pommo presenta il pacco a tema Squid Game - Susy9514 : Sen çal kapimi nella stessa classifica MONDIALE di serie della portata di squid game, al nono posto Non ci sto cred… - _eleonoraprina : Gara di ballo: saranno i ballerini a dover scegliere con chi formare le coppie, chi non verrà scelto andrà in sfida… - POPCORNTVit : Le serie Tv più commentate su Twitter nel 2021: stravince Squid Game -