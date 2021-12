Roma, foglie tolte dal marciapiede e lanciate sulle auto in sosta: «Questo è fare pulizia?» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un sospiro di sollievo per la pulizia della strada, di via Eugenio Chiesa nel III Municipio, invasa dal fogliame, che potrebbe essere pericoloso in caso di maltempo e che potrebbe causare diversi allagamenti con il blocco dei tombini. Tutto quasi nella normalità, se non fosse che quel fogliame anziché essere rimosso è stato gettato sulle auto in sosta, tra fango e detriti. Nessun sospiro di sollievo, quindi, ma solo un’amara scoperta per gli automobilisti che questa mattina si sono trovati i veicoli ricoperti di foglie. Leggi anche: Sciopero rifiuti a Roma lunedì 13 dicembre 2021: l’Ama raccoglierà solo quelli di ospedali e caserme III Municipio: fogliame gettato sulle auto in sosta, la rabbia degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un sospiro di sollievo per ladella strada, di via Eugenio Chiesa nel III Municipio, invasa dal fogliame, che potrebbe essere pericoloso in caso di maltempo e che potrebbe causare diversi allagamenti con il blocco dei tombini. Tutto quasi nella normalità, se non fosse che quel fogliame anziché essere rimosso è stato gettatoin, tra fango e detriti. Nessun sospiro di sollievo, quindi, ma solo un’amara scoperta per glimobilisti che questa mattina si sono trovati i veicoli ricoperti di. Leggi anche: Sciopero rifiuti alunedì 13 dicembre 2021: l’Ama raccoglierà solo quelli di ospedali e caserme III Municipio: fogliame gettatoin, la rabbia degli ...

