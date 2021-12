Quirinale, Follini: “Cossiga scelto a casa Agnes in una cena tra De Mita e Natta” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “C’è un’attenzione spasmodica in queste settimane e si capisce perché: siamo dentro una crisi di sistema e la postazione del Quirinale è diventata cruciale. O si capisce che per il Paese è un’occasione per risalire la china o non resta che incrociare le dita”. Lo afferma Marco Follini che non un’intervista alla “Stampa” ritiene Mario Draghi la miglior figura possibile per la successione a Sergio Mattarella, aggiungendo che eleggere con una larga maggioranza l’attuale premier, sarebbe per i partiti un’occasione di riscatto. Eppure Draghi resta al coperto e prudentemente continua a non sbilanciarsi. “Non si può pensare che lui sia il banditore di se stesso e della sua campagna presidenziale! La scelta – fa notare l’ex vice presidente del Consiglio – spetta ai partiti”. Dal mazzo, prosegue, potrebbe comunque uscire una carta a sorpresa. “Nel 1985 – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) “C’è un’attenzione spasmodica in queste settimane e si capisce perché: siamo dentro una crisi di sistema e la postazione delè diventata cruciale. O si capisce che per il Paese è un’occasione per risalire la china o non resta che incrociare le dita”. Lo afferma Marcoche non un’intervista alla “Stampa” ritiene Mario Draghi la miglior figura possibile per la successione a Sergio Mattarella, aggiungendo che eleggere con una larga maggioranza l’attuale premier, sarebbe per i partiti un’occasione di riscatto. Eppure Draghi resta al coperto e prudentemente continua a non sbilanciarsi. “Non si può pensare che lui sia il banditore di se stesso e della sua campagna presidenziale! La scelta – fa notare l’ex vice presidente del Consiglio – spetta ai partiti”. Dal mazzo, prosegue, potrebbe comunque uscire una carta a sorpresa. “Nel 1985 – ...

Advertising

telodogratis : Quirinale, Follini: “Cossiga scelto a casa Agnes in una cena tra De Mita e Natta” - fisco24_info : Quirinale, Follini: 'Cossiga scelto a casa Agnes in una cena tra De Mita e Natta': 'O si capisce che per il Paese è… - italiaserait : Quirinale, Follini: “Cossiga scelto a casa Agnes in una cena tra De Mita e Natta” - 24Mattino : .@paolomieli: 'Per Marco Follini non esiste l'alternativa tra #Draghi a Palazzo Chigi e Draghi al Quirinale, un gov… -