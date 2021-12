Pioggia e vento in città: pochi disagi e nessuna situazione di forte rischio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nonostante la Pioggia incessante che dalla giornata di ieri sta imperversando sul territorio sannita con l’aggiunta del vento, la tenuta degli alberi fluviali, dei crinali e dei diversi fronti franosi sparsi un ovunque appare tutto sommato buona. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento sono intervenuti per mettere in sicurezza qualche albero pericolante, alcuni tetti in lamiera che sono stati sollevati dalle forti raffiche di vento. Il bollettino meteo prevede Pioggia per tutta la mattinata nel Sannio, con l’attenuazione del fenomeno nelle ore pomeridiane. In basso alcune foto scattate in città che raccontano lievi disagi come la caduta di fioriere e i sacchi d’immondizia trascinati in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBene– Nonostante laincessante che dalla giornata di ieri sta imperversando sul territorio sannita con l’aggiunta del, la tenuta degli alberi fluviali, dei crinali e dei diversi fronti franosi sparsi un ovunque appare tutto sommato buona. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benesono intervenuti per mettere in sicurezza qualche albero pericolante, alcuni tetti in lamiera che sono stati sollevati dalle forti raffiche di. Il bollettino meteo prevedeper tutta la mattinata nel Sannio, con l’attenuazione del fenomeno nelle ore pomeridiane. In basso alcune foto scattate inche raccontano lievicome la caduta di fioriere e i sacchi d’immondizia trascinati in ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pioggia e #Vento in città: pochi #Disagi e nessuna situazione di forte rischio ** - sulsitodisimone : 08:30 Temp. 0,8°C App. -1,9°C Umid. 94% Pioggia/Rain 0,0 mm 0,0 mmh Vento/wind 6,1 Kmh S F1 Max 6,1 Kmh Press. 999… - Susy89269739 : #Buongiorno #9Dicembre Non chiedo molto... 'E voleva comprare un biglietto, andarsene via per un po’, scrivere una… - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 5.3ºC, #Pioggia 1.8mm, #Vento max 11.2km/h, #Press. 995.1hPa - yulieykagomez : RT @65_virna: Sinceramente Ho provato dolore nel vedere una lunga fila di persone, molti giovani forse studenti, davanti ad una delle più… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia vento Meteo. Allerta gialla in Sicilia. Pioggia intensa in provincia di Trapani ... vento. Venerdì, 10 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la ...

Napoli - Leicester è allarme Covid: foxes in emergenza, in sette a casa Per dare il benvenuto, Napoli s'è vestita come fosse una lady d'Inghilterra: cielo plumbeo, pioggia e vento hanno accolto Vardy e compagni sul terreno del Maradona. 'Mi sembrava d'essere arrivato in una città inglese' ha scherzato Kasper Schmeichel , uomo immagine stasera in campo. Solo le ...

Pioggia, vento e ghiaccio: strada 73 in tilt per ore LA NAZIONE Con l’infiorata il centro riparte: "Apriamo le attività natalizie" Nemmeno la pioggia battente e il vento gelido hanno fermato la tradizionale cerimonia dell’Infiorata, la deposizione della corona di fiori in onore alla Madonna che si trova sulla Loggia di Palazzo ...

Allerta maltempo: piogge intense e forte vento La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campani ...

.... Venerdì, 10 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di. Durante la ...Per dare il benvenuto, Napoli s'è vestita come fosse una lady d'Inghilterra: cielo plumbeo,hanno accolto Vardy e compagni sul terreno del Maradona. 'Mi sembrava d'essere arrivato in una città inglese' ha scherzato Kasper Schmeichel , uomo immagine stasera in campo. Solo le ...Nemmeno la pioggia battente e il vento gelido hanno fermato la tradizionale cerimonia dell’Infiorata, la deposizione della corona di fiori in onore alla Madonna che si trova sulla Loggia di Palazzo ...La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campani ...