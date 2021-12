Pensioni a 71 anni, la trappola previdenziale: "scorciatoia" e contributi, chi sono gli italiani condannati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Siamo allo stesso tempo uno dei Paesi dell'Ocse dove si va più tardi in pensione e uno di quelli dove si lascia prima il lavoro. Possibile? In Italia sì. Un po' come accade con le tasse, i divieti e le pene, dove il legislatore fissa asticelle altissime e allo stesso tempo individua mille modi legali per aggirarle, anche sulla previdenza la teoria è lunare e la prassi sottoterra. Basta guardare i numeri snocciolati ieri dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per capire che qualcosa non va. A causa dell'agganciamento totale alle aspettative di vita, applicato solo da noi e pochissimi altri Paesi nel mondo, la generazione che accede adesso al mercato del lavoro andrà in pensione in media a 71 anni. Peggio di noi c'è solo la Danimarca, con 74 anni, mentre l'Estonia e i Paesi Bassi si piazzano a pari merito. Una volta digerito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Siamo allo stesso tempo uno dei Paesi dell'Ocse dove si va più tardi in pensione e uno di quelli dove si lascia prima il lavoro. Possibile? In Italia sì. Un po' come accade con le tasse, i divieti e le pene, dove il legislatore fissa asticelle altissime e allo stesso tempo individua mille modi legali per aggirarle, anche sulla previdenza la teoria è lunare e la prassi sottoterra. Basta guardare i numeri snocciolati ieri dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per capire che qualcosa non va. A causa dell'agganciamento totale alle aspettative di vita, applicato solo da noi e pochissimi altri Paesi nel mondo, la generazione che accede adesso al mercato del lavoro andrà in pensione in media a 71. Peggio di noi c'è solo la Danimarca, con 74, mentre l'Estonia e i Paesi Bassi si piazzano a pari merito. Una volta digerito ...

