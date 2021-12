Omicidio a Tarquinia, indagato un 70enne ex collega del professore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si stringe intorno ad un amico il cerchio dei sospettati per l’Omicidio del professore Dario Angeletti, biologo marino e associato all’università di Viterbo, ucciso con un colpo di pistola alla testa, trovato cadavere il 7 dicembre in un’autovettura nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a Tarquinia, vicino Roma. Si tratta di un settantenne ex collaboratore della stessa università, qualche anno più grande del docente ucciso, che in passato avrebbe lavorato con Angeletti al Centro Ittiogenico di Tarquinia. I carabinieri di Viterbo hanno prelevato l’uomo, tra martedì e ieri, nella sua abitazione alle porte di Viterbo per poi trasferirlo in caserma e interrogarlo. L’uomo, da quello che si è appreso, ha accusato un malore ed è stato poi trasferito all’ospedale di Belcolle dove è piantonato in attesa delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si stringe intorno ad un amico il cerchio dei sospettati per l’delDario Angeletti, biologo marino e associato all’università di Viterbo, ucciso con un colpo di pistola alla testa, trovato cadavere il 7 dicembre in un’autovettura nel parcheggio sterrato nei pressi delle Saline, a, vicino Roma. Si tratta di un settantenne ex collaboratore della stessa università, qualche anno più grande del docente ucciso, che in passato avrebbe lavorato con Angeletti al Centro Ittiogenico di. I carabinieri di Viterbo hanno prelevato l’uomo, tra martedì e ieri, nella sua abitazione alle porte di Viterbo per poi trasferirlo in caserma e interrogarlo. L’uomo, da quello che si è appreso, ha accusato un malore ed è stato poi trasferito all’ospedale di Belcolle dove è piantonato in attesa delle ...

Advertising

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Omicidio Angeletti: provvedimento di fermo per un 70enne indiziato per la morte del docente universitario di Tarquinia… - PrimaCommunica2 : Omicidio Angeletti: provvedimento di fermo per un 70enne indiziato per la morte del docente universitario di Tarqui… - rep_roma : Tarquinia, omicidio del professore Angeletti: fermato un uomo [di Aurelio Petri] [aggiornamento delle 10:11] - zazoomblog : Omicidio Tarquinia: fermato uomo per la morte del professore Angeletti - #Omicidio #Tarquinia: #fermato #morte - LaStampa : Tarquinia, fermato un uomo per l’omicidio del docente universitario Angeletti -