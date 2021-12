Nuova immagine diretta di un esopianeta in orbita attorno a due stelle massicce

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il VLT (Very Large Telescope) dell'ESO (Osservatorio europeo australe) ha catturato l'di uninal sistema b Centauri, un giovane sistema stellare binario visibile ad occhio nudo, situato a circa 325 anni luce da noi nella costellazione del Centauro

PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: Youngjae pubblica un immagine con data 15 dicembre, nuova release?!?! ???? #?? #YOUNGJAE #GOT7 - ROBERTOFRAIOL13 : RT @marisa_tavano: Le parole che accompagnano questa immagine fanno tanto riflettere. Mi piace molto pensare che , per ognuno di noi , sia… - kpopWorldItaly1 : Youngjae pubblica un immagine con data 15 dicembre, nuova release?!?! ???? #?? #YOUNGJAE #GOT7 - tartaciccia : Nuova immagine matching with @bluepaladhina ?? - nuova_venezia : San Stino, il papà di Marco Gottardi: «Siamo felici e immaginavano andasse così, avrebbero rischiato delle ricadute… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova immagine

Agronotizie

Biden a Putin "se invadi Ucraina armeremo alleati"/ Laguerra fredda Usa - Russia Come ... Putin rifletta sulle conseguenze , l'che emerge somiglia a quella di Fedez che minaccia ...ROMA - Il caso Maresca? "Serve subito unalegge". Il Csm non può fare nulla? "Deve rispettare la legge che c'è, ma la situazione presenta evidenti anomalie e rischia di opacizzare l'della magistratura... cosa di cui non c'è ...Marco Meucci e Meghy Pellegrini hanno creato il Caffè Il Melograno a propria immagine e somiglianza ... tante ceste regalo con prodotti sempre nuovi e deliziosi. La novità di quest’anno sono i ...Negli Anni 80 era l’immagine del mafioso della cosca Versace. Oggi quello stesso palazzo ha una nuova vita sociale grazie al progetto «Liberamente Insieme» che, sostenuto da Fondazione Con il Sud, ha ...