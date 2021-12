Napoli, Spalletti: “Non era semplice vincere, periodo difficile per i tanti infortuni” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SKY Sport al termine della gara vinta dal Napoli contro il Leicester. “Ci voleva una reazione di carattere, di qualità, i ragazzi hanno avuto una reazione importante di giocatori che hanno anima, carattere, stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi complimenti. Aver vinto rimette a posto molte cose, da questa partita tutti riprenderanno ancora più forza per mostrare in futuro le loro qualità”. infortuni: “Oggi avevo Politano che volevo mettere, poi si è sentito male dopo pranzo e non lo puoi mettere, viene dal Covid e deve riprendere la condizione, ma volevo inserirlo nella parte finale della partita ma non è stato possibile. Meno male che Manolas ha dato disponibilità, ha stretto i denti ed ha giocato, c’è gente che deve recuperare dal Covid ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLucianoha parlato ai microfoni di SKY Sport al termine della gara vinta dalcontro il Leicester. “Ci voleva una reazione di carattere, di qualità, i ragazzi hanno avuto una reazione importante di giocatori che hanno anima, carattere, stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi complimenti. Aver vinto rimette a posto molte cose, da questa partita tutti riprenderanno ancora più forza per mostrare in futuro le loro qualità”.: “Oggi avevo Politano che volevo mettere, poi si è sentito male dopo pranzo e non lo puoi mettere, viene dal Covid e deve riprendere la condizione, ma volevo inserirlo nella parte finale della partita ma non è stato possibile. Meno male che Manolas ha dato disponibilità, ha stretto i denti ed ha giocato, c’è gente che deve recuperare dal Covid ...

