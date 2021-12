Marò, la Procura di Roma chiede l’archiviazione per Latorre e Girone: rispettate le regole d’ingaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sui due Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. A piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario affidato al pm Erminio Amelio. Caso Marò, chiesta l’archiviazione I due fucilieri erano stati interrogati in Procura lo scorso luglio. Latorre e Girone furono già ascoltati dai pm di Roma il 3 gennaio del 2013. Nello stesso anno i pm capitolini disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della Enrica Lexie, la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladiha chiestodell’inchiesta sui dueSalvatoree Massimilianoin merito alla vicenda di due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. A piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario affidato al pm Erminio Amelio. Caso, chiestaI due fucilieri erano stati interrogati inlo scorso luglio.furono già ascoltati dai pm diil 3 gennaio del 2013. Nello stesso anno i pm capitolini disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della Enrica Lexie, la ...

