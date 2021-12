Il virus dei no vax in Rai, Anzaldi contro opinionisti: 'Vengono pagati? Assurdi contraddittori tra scienza e antiscienza' (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... 'Da giorni si è aperto un dibattito pubblico sull'opportunità o meno di dare spazio ai no vax nelle trasmissioni di informazione, con le autorevoli prese di posizione del direttore del tg La7 ... Leggi su ilriformista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... 'Da giorni si è aperto un dibattito pubblico sull'opportunità o meno di dare spazio ai no vax nelle trasmissioni di informazione, con le autorevoli prese di posizione del direttore del tg La7 ...

Advertising

fanpage : Grave lutto nell'Arma dei Carabinieri. Salvo Gagliano, capo di Stato Maggiore, è stato ucciso dal Covid a 57 anni.… - manlius84 : Al virus non importa del diritto o dei modelli matematici che usiamo. Gli importa solo di vivere abbastanza per rip… - SkyTG24 : Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può dura… - TOSADORIDANIELA : RT @ruggierofilann4: 42 ANNI FA VENIVA DEBELLATO IL VAIOLO. NEL CORSO DEI SECOLI IL VAIOLO AVEVA UCCISO DAI 300-500 MILIONI DI PERSONE. NEG… - Zampaglion : RT @maurorizzi_mr: Come prevedibile, #omicron si sta già diffondendo rapidamente in tutto il mondo. Questo fa capire quanto sono ridicoli i… -