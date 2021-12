I soliti in ginocchio solo davanti al «politically correct» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sarebbe piaciuto che qualcuno dei sacerdoti del politicamente corretto si fosse inginocchiato di fronte all’uccisione di un ragazzo italiano a New York. E invece, guardacaso, la morte di Davide Giri per mano di un killer afroamericano, è finita nel dimenticatoio. I campioni della genuflessione hanno avuto il colpo della strega, la sciatica, un improvviso reuma che gli impedisce di muovere la rotula e spiccicare parola. Le Boldrini e compagnia indignata, le comitive di influencer campioni nell’aggrottamento di sopracciglia, le anime belle che si inginocchiavano per George Floyd? Quelli insomma che se non facevi l’inchino ti bollavano come presunto razzista: che fine hanno fatto? Viene quasi da pensare che lo scandalo esiste solo se l’aggressore è bianco. In caso contrario, se la vittima è italiana e magari assiduo frequentatore della parrocchia, i paladini delle ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sarebbe piaciuto che qualcuno dei sacerdoti del politicamente corretto si fosse inginocchiato di fronte all’uccisione di un ragazzo italiano a New York. E invece, guardacaso, la morte di Davide Giri per mano di un killer afroamericano, è finita nel dimenticatoio. I campioni della genuflessione hanno avuto il colpo della strega, la sciatica, un improvviso reuma che gli impedisce di muovere la rotula e spiccicare parola. Le Boldrini e compagnia indignata, le comitive di influencer campioni nell’aggrottamento di sopracciglia, le anime belle che si inginocchiavano per George Floyd? Quelli insomma che se non facevi l’inchino ti bollavano come presunto razzista: che fine hanno fatto? Viene quasi da pensare che lo scandalo esistese l’aggressore è bianco. In caso contrario, se la vittima è italiana e magari assiduo frequentatore della parrocchia, i paladini delle ...

