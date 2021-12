Franco Neri sarà ospite stasera a Zelig: scopriamo insieme chi è (Di giovedì 9 dicembre 2021) stasera a Zelig tra nuovi e vecchi volti ci sarà anche Franco Neri. Ma scopriamo insieme chi è e quanta strada ha fatto fino ad oggi Speciale Zelig per i 25 anni di sodalizio con Mediaset: tra nuovi e vecchi volti salirà sul palco questa sera anche Franco Neri. Comico, cabarettista e attore italiano è nato a Torino nel 1963 da genitori calabresi inizia la sua formazione frequentando la scuola di recitazione e di teatro a cavallo degli anni settanta e ottanta presso il Teatro Sperimentale di Grugliasco diretto da Marco Obby. Nel 1982 il suo primo spettacolo di cabaret Professione Meridionale riscuote successo nei locali, negli spettacoli all’aperto e nelle più importanti convention aziendali. Nel 1983 prende parte ... Leggi su zon (Di giovedì 9 dicembre 2021)tra nuovi e vecchi volti cianche. Machi è e quanta strada ha fatto fino ad oggi Specialeper i 25 anni di sodalizio con Mediaset: tra nuovi e vecchi volti salirà sul palco questa sera anche. Comico, cabarettista e attore italiano è nato a Torino nel 1963 da genitori calabresi inizia la sua formazione frequentando la scuola di recitazione e di teatro a cavallo degli anni settanta e ottanta presso il Teatro Sperimentale di Grugliasco diretto da Marco Obby. Nel 1982 il suo primo spettacolo di cabaret Professione Meridionale riscuote successo nei locali, negli spettacoli all’aperto e nelle più importanti convention aziendali. Nel 1983 prende parte ...

