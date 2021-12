Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un'esigenza - ha spiegato alla Gazzetta uno dei sui legali, l'avvocato Luca Ponti, che si occupa degli aspetti legali nella vicenda dei concordati romani - 'motivata dal fatto che dobbiamo ancora ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un'esigenza - ha spiegato alla Gazzetta uno dei sui legali, l'avvocato Luca Ponti, che si occupa degli aspetti legali nella vicenda dei concordati romani - 'motivata dal fatto che dobbiamo ancora ...

Advertising

UCSampdoriaFeed : Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande - TvPuglia : RT @CalcioFinanza: Ferrero interrogato dopo l'arresto: si avvale della facoltà di non rispondere - sportli26181512 : Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande: Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande Come… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande - Gazzetta_it : #Ferrero interrogato dal Gip: non risponde alle domande -