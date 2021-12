F1, ad Abu Dhabi sarà “Giorno del giudizio”. Chi vincerà uno dei Mondiali più cattivi di sempre? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre per la Formula Uno sarà a tutti gli effetti il Giorno del giudizio. Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocheranno il ruolo di Campione del Mondo 2021, arrivando all’epilogo della stagione esattamente a pari punti! L’olandese appariva avviato verso il successo iridato dopo il trionfo messicano, ma il britannico ha replicato con tre affermazoni consecutive, grazie alle quali ha appaiato il rivale in testa alla classifica generale. Ormai tra i due è guerra aperta, come si è visto a Jeddah. L’inglese sembra avere l’inerzia dalla sua parte, ma il neerlandese non è certo disposto a inchinarsi. Al riguardo va rimarcato come “il pareggio” direbbe bene a Super Max. Vero che i due hanno esattamente gli stessi punti, ma il ventiquattrenne del Limburgo vanta 9 vittorie, a fronte delle 8 del trentaseienne dell’Hertfordshire. ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre per la Formula Unoa tutti gli effetti ildel. Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocheranno il ruolo di Campione del Mondo 2021, arrivando all’epilogo della stagione esattamente a pari punti! L’olandese appariva avviato verso il successo iridato dopo il trionfo messicano, ma il britannico ha replicato con tre affermazoni consecutive, grazie alle quali ha appaiato il rivale in testa alla classifica generale. Ormai tra i due è guerra aperta, come si è visto a Jeddah. L’inglese sembra avere l’inerzia dalla sua parte, ma il neerlandese non è certo disposto a inchinarsi. Al riguardo va rimarcato come “il pareggio” direbbe bene a Super Max. Vero che i due hanno esattamente gli stessi punti, ma il ventiquattrenne del Limburgo vanta 9 vittorie, a fronte delle 8 del trentaseienne dell’Hertfordshire. ...

