Docente ucciso nella sua auto a Tarquinia: la possibile svolta sull’omicidio in un filmato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dario Angeletti, Docente universitario di 50 anni, è stato ucciso nella sua auto a Tarquinia, in provincia di Viterbo, nel primo pomeriggio del 7 dicembre. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato freddato con un colpo di pistola alla nuca da un killer la cui azione sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona. Nelle scorse ore, la notizia di un sospettato per il delitto. Docente ucciso nella sua auto a Tarquinia: possibile svolta sull’omicidio di Dario Angeletti Le indagini sulla morte del professore universitario Dario Angeletti, ucciso nella sua auto martedì scorso, nelle ultime ore ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dario Angeletti,universitario di 50 anni, è statosua, in provincia di Viterbo, nel primo pomeriggio del 7 dicembre. Secondo la ricostruzione, sarebbe stato freddato con un colpo di pistola alla nuca da un killer la cui azione sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza della zona. Nelle scorse ore, la notizia di un sospettato per il delitto.suadi Dario Angeletti Le indagini sulla morte del professore universitario Dario Angeletti,suamartedì scorso, nelle ultime ore ...

Advertising

Tg3web : Investigatori vicini a identificare l'assassino del biologo marino Dario Angeletti docente della università di Vite… - EugenioBerto70 : Docente universitario ucciso in auto nel Viterbese, c'è un sospettato - corzunino : La storia privata del professore assassinato. Docente ucciso in auto, c'è un sospettato. L’omicidio in un video… - oknosureddit : Viterbo, docente universitario trovato morto in auto: è stato ucciso - corzunino : RT @pazzoperrep: Osservatorio Inviati. Corrado Zunino (@corzunino) è andato a Tarquinia Lido, Viterbo, per il caso del docente universita… -