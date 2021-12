Cresce il numero dei no vax in terapia intensiva (+32%) in due settimane. In calo i vaccinati (-33%) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Crescono ancora i pazienti no vax in terapia intensiva mentre continuano a diminuire quelli vaccinati. E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) Crescono ancora i pazienti no vax inmentre continuano a diminuire quelli. E, tra i ricoverati in gravi condizioni, non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale...

Advertising

CottarelliCPI : Cresce il numero dei novax pentiti. E' impressionante sentire in video quello che dicevano prima e quello che dicon… - longhorn55 : RT @MediasetTgcom24: Covid, cresce il numero di No vax in terapia intensiva: +32% | Cento milioni di dosi somministrate in Italia #covid h… - infoitsalute : Cresce il numero dei no vax in terapia intensiva (+32%) in due settimane. In calo i vaccinati (-33%) - 950Alpa : RT @AlbertoLetizia2: Cresce del 32% il numero dei #novax ricoverati in terapia intensiva. Cala del 33% quello delle persone vaccinate. E, t… - MaggioreSimona : RT @MediasetTgcom24: Covid, cresce il numero di No vax in terapia intensiva: +32% | Cento milioni di dosi somministrate in Italia #covid h… -